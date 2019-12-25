В понедельник погода в Петербурге порадует своим теплом

В этот день столбики термометров вновь поднимутся выше положенных по климату значений.

В понедельник, 5 октября, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует теплый сектор циклонического вихря. Его стараниями в городе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В этот день столбики термометров вновь поднимутся выше положенных по климату значений. Температура воздуха в городе составит +16…+18 градусов. В Ленобласти ожидается +14…+19 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

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Фото: Piter.TV