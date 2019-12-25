Петербуржцам рассказали, когда закончится бабье лето

Похолодание наступит только через пару недель.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда закончится бабье лето, а на смену ему придет похолодание. Об этом пишет "Фонтанка".

По словам синоптика, в целом горожан ждет теплый октябрь. Температура воздуха на 2 градуса будет превышать средние для этого месяца значения. Существенных осадков в первую и вторую декаду октября не предвидится.

Ближайшие пять дней в городе на Неве будет до +15…+17 градусов тепла. Затем начнутся дожди, но температура понизится не существенно – до +13…+15 градусов.

С третьей декады месяца начнется похолодание. Активные циклоны принесут в Петербург осадки. Столбики термометров в это время начнут опускаться до +1…+6 градусов ночью и до +4…+9 градусов днем.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, когда в Петербурге может пойти первый снег.

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