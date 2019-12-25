Первый снег в Петербурге может пройти в октябре

Однако в первые пять дней нового месяца в городе будет тепло и без осадков.

Начало октября порадует петербуржцев теплой и сухой погодой. При этом в третьей декаде месяца может пойти снег. Об этом пишут "Невские Новости", ссылаясь на слова ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса.

По словам синоптика, в первые пять дней октября температура воздуха в городе будет прогреваться до +18 градусов. Никаких осадков не ожидается. Затем столбики термометров упадут до +8 градусов. В октябре около 12 дней будут идти дожди, в среднем выпадет около 67 мм осадков.

По прогнозам Леуса, ощутимое похолодание придет в Петербург в конце месяца. К прохладе добавиться еще и мокрый снег.

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