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Летевший из Антальи в Петербург самолет экстренно сел в Сочи
Сегодня, 7:34
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Alena_Zinovieva

Летевший из Антальи в Петербург самолет экстренно сел в Сочи

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У 6-летнего пассажира случилась эпилепсия.

В среду, 30 сентября, самолет, выполнявший полет из Антальи в Петербург, совершил вынужденную посадку в Сочи. Об этом сообщил Piter.TV один из пассажиров.

Во время полета стало плохо 6-летнему ребенку, у него случился приступ эпилепсии. В 17:24 самолет экстренно приземлился в Сочи. Ребенка с мамой госпитализировали в городскую больницу.

Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Сочи, в 20:49 самолет вылетел в Петербург.

Ранее мы писали, что пассажиропоток Пулково за год упал почти в два раза.

Фото: pixabay.com

Теги: анталья, экстренная посадка, эпилепсия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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