Пассажиропоток Пулково за год упал почти в два раза

С января по август этого года воздушная гавань обслужила 6,796 млн пассажиров, против 13,195 млн годом ранее.

За год пассажиропоток петербургского аэропорта Пулково упал почти в два раза. В период с января по август этого года воздушная гавань обслужила 6,796 млн человек. В прошлом году эта цифра составила 13,195 млн пассажиров. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на пресс-службу Росавиации.

Значительное снижение пассажиропотока в Пулково можно наблюдать в августе текущего года, когда аэропорт обслужил 1,523 млн пассажиров, против 2,21 млн годом ранее. Таким образом, пассажиропоток за месяц упал в 1,45 раза.

При этом самые низкие показатели были зафиксированы в апреле – 111,2 тысяч человек, и в мае – 136,3 тысяч человек. Эксперты связывают это с пандемией коронавируса и прекращением международного авиасообщения.

Ранее мы писали, что рейсы до Петербурга задержали в аэропорту Челябинска из-за тумана.

Фото: Piter.TV