Рейсы до Петербурга задержали в аэропорту Челябинска из-за тумана

Шести самолетам пришлось совершить вынужденную посадку в Екатеринбурге.

В среду утром, 30 сентября, из-за плохих погодных условий в аэропорту Челябинска произошла массовая задержка рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Густой туман задержал вылет девяти рейсов. Пассажиры улетят с опозданием в Петербург, Москву, Волгоград, Симферополь, Ростов-на-Дону и другие города. Шести самолетам пришлось совершить вынужденную посадку в Екатеринбурге.

Ранее мы писали, что температурные показатели в Петербурге выйдут на уровень первых дней сентября.

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