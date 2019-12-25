Синоптик: сентябрь в Петербурге вернулся к своему началу

Вероятность дождей сегодня в городе минимальна.

В среду, 30 сентября, влияние на погоду в Петербурге окажет гребень антициклона, усиливающегося с юго-востока. Несмотря на то, что облаков в небе довольно много, вероятность дождей сегодня минимальна. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, температурные показатели сегодня подрастут и выйдут на уровень первых дней сентября. Столбики термометров в этот день поднимутся до +16…+18 градусов. В Ленобласти ожидается +14…+19 градусов тепла. Ветер будет дуть с востока с порывами 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

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