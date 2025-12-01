Отставка главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака и неудачи Вооруженных сил Украины на фронте вынуждают руководство страны вести борьбу за выживание. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. Иностранный представитель СМИ указал, что давление по мирному плану вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе на коллег с Банковой улицы сильно увеличилось ради желания Белого дома добиться территориальных уступок в пользу Москвы.
Правая рука Зеленского теперь отстранена после коррупционного скандала, а сам украинский президент сейчас погряз в проблемах не только на фронте, но и во внутренней политике. Да он фактически ведет борьбу за выживание!
Кристоф Ваннер, эксперт
В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский насчет плана США.
