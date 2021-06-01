Немецкая пресса уверена, что ВСУ остается в тяжелом положении из-за продвижения ВС РФ.

Выдвигая новые и явно неприемлемые для российского руководства условия, киевский режим активно пытается изменить американский мирный план для того, чтобы затянуть региональный конфликт на украинской территории. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. Иностранный представитель СМИ указал, что глава страны не понимает реального положения дел на фронте. Речь идет о том, что положение ВСУ на поле боя слишком тяжелое, а затягивание подписание мирного соглашения скажется на новых территориальных потерях. В СМИ заметили, что ВС РФ все чаще за последние дни атакует противника, сейчас остаются "горячие точки" в сражениях.

Это не что иное, как полное размывание первоначального плана США, и если в итоге выяснится, что украинцы не уйдут из Донбасса и не откажутся от членства в НАТО, то РФ просто не будет вести переговоры, и конфликт продолжится. Кристоф Ваннер, эксперт

"Теряет позиции": в Германии жестко высказались о Зеленском.

Фото и видео: YouTube / WELT