Кристоф Ваннер раскрыл слухи, которые ходят о киевском режиме.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский готов пойти на большие жертвы из-за риска лишиться власти на фоне участившихся провалов Вооруженных сил Украины на фронте. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для местного телеканала Welt. Иностранный аналитик не исключил такого варианта развития ситуации, при котором действующие власти попытаются начать новое контрнаступление на противника для того, чтобы спасти собственное положение, пожертвовав при этом гражданами.

Зеленскому придется столкнуться с опасением снижения поддержки, потому что иначе его действия не имеют смысла. Он просто теряет здесь позиции в попытке продержаться хотя бы еще немного. Кристоф Ваннер, эксперт

Дополнительно представитель Германии рассказал о слухе, согласно которому Владимир Зеленский хочет привлечь большие человеческие резервы. Кристоф Ваннер пояснил, что власть на Украине для этого политика может иметь большее значение, чем сохранение жизней населения.

Фото и видео: YouTube / WELT