"Бизнес-завтрак" со звездами: в Метрополе обсудили все тонкости благотворительной работы

В рамках проекта "Форма Добра" участники благотворительных организаций и проектов вместе со звездами обменялись опытом создания общественных проектов.

В рамках проекта "Форма Добра" закаляется дружба между волонтерам и благотворительными организациями. В формате бизнес-завтрака в стенах ресторана Метрополь состоялась встреча общественников и звезд шоу-бизнеса. Участники благотворительных кампаний поделились опытом организации проектов. Звезды в свою очередь рассказали о позитивном опыте участия в благотворительности:

Я долгое время сотрудничаю с фондами, с разными фондами. Помощь иногда бывает разной – выступления или ресурсы. Иногда записываю видеообращения или приезжаешь с кино. Форма благотворительности у нас актеров может быть самой разной. Андрей Носков, актер театра и кино

Благотворительность очень похожа на творчество. Когда ты что-то создаешь и отдаешь энергию в виде помощи, в виде поддержки, ты потом получаешь в ответ некий фидбэк. Тебя накрывает волной благодарности, а благодарность – это самое сильное чувство. И любовь, конечно. Екатерина Иванчикова, солистка и автор текстов группы IOWA

Формат бизнес-завтрака – это интерактивная конференция, в ходе которой происходит обмен накопленным опытом. До конца ноября "Форма добра" планирует провести еще три подобных встречи.

Видео: Piter.TV