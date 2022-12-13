"Зенит" вывесил флаг со второй звездой над "Газпром Ареной" после победы в РПЛ

Команда стала победителем турнира за четыре тура до финиша.

Футбольный клуб "Зенит" вывесил флаг со второй звездой на флагштоке перед стадионом "Газпром Арена". Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

В матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 3:2 и досрочно завоевал чемпионский титул. Эта победа стала для команды пятой подряд под руководством Сергея Семака и десятой с учетом первенства СССР.

Новую эмблему клуба с двумя звездами выложили в социальных сетях сразу после победы в РПЛ. Отметим, что звезда на эмблеме дается за каждые пять побед в чемпионате страны.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" победил "Спартак" и стал чемпионом России.

Видео: ВКонтакте / Газпром Арена