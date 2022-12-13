"Зенит" победил "Спартак" в матче 26 тура чемпионата России по футболу

Сегодня, 7 мая, прошел центральный матч 26 тура чемпионата России по футболу. "Зенит" победил "Спартак" со счетом 3:2 и досрочно оформил чемпионский титул. Церемония награждения команды запланирована на 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.
Игра началась на "Газпром Арене" в 18:00. С капитанской повязкой на поле вышел Дуглас Сантос. Кроме того, с первых минут зрители увидели Михаила Кержакова, Вячеслава Караваева, Родригао, Роберта Ренана, Вильмара Барриоса, Далера Кузяева, Малкома, Матео, Андрея Мостового.
Голы забили Клаудиньо, Андрей Мостовой и Иван Сергеев.
7 мая петербургский клуб обыграл "Спартак" на "Газпром Арене"; в десятый раз в своей истории — и в пятый подряд — завоевал золотые медали чемпионата страны и получил заветную вторую звезду на эмблеме!
Пресс-служба ФК "Зенит"
Ранее на Piter.tv: матч "Зенита" и "Спартака" начался с минуты молчания.
Фото: Телеграм / ФК "Зенит"
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