"Зенит" победил "Спартак" в матче 26 тура чемпионата России по футболу

Игра закончилась со счетом 3:2.

Сегодня, 7 мая, прошел центральный матч 26 тура чемпионата России по футболу. "Зенит" победил "Спартак" со счетом 3:2 и досрочно оформил чемпионский титул. Церемония награждения команды запланирована на 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Игра началась на "Газпром Арене" в 18:00. С капитанской повязкой на поле вышел Дуглас Сантос. Кроме того, с первых минут зрители увидели Михаила Кержакова, Вячеслава Караваева, Родригао, Роберта Ренана, Вильмара Барриоса, Далера Кузяева, Малкома, Матео, Андрея Мостового.

Голы забили Клаудиньо, Андрей Мостовой и Иван Сергеев.

7 мая петербургский клуб обыграл "Спартак" на "Газпром Арене"; в десятый раз в своей истории — и в пятый подряд — завоевал золотые медали чемпионата страны и получил заветную вторую звезду на эмблеме! Пресс-служба ФК "Зенит"

Ранее на Piter.tv: матч "Зенита" и "Спартака" начался с минуты молчания.

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"