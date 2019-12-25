Проект был создан в 2010 году.

"Бизнес-молодость" закрывается. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на соответствующий пост в Instagram одного из создателей проекта Пётра Осипова. Сайт "молодости" также объявляет о закрытии. В сообщении сказано, что платные программы бизнес-сообщества прошли более 300 тысяч людей, создавших с нуля 16 850 бизнесов.

По словам Осипова, сейчас в компании идёт этап ребрендинга.

Это связано с глубинными изменениями стратегии компании и формированием новой продуктовой линейки. Пётр Осипов, основатель "Бизнес-молодости".

Проект был создан в 2010 году. Через его тренинги прошли десятки тысяч будущих и действующих предпринимателей. При этом "Бизнес-молодость" часто подвергалась критике за низкое качество информации, которой делились спикеры — якобы она носит сугубо эмоциональный характер.

Также журналисты рассказывали, что якобы успешные кейсы выпускников проекта на самом деле оказываются фейком. При этом он действительно пользовался популярностью.

Как пишет The Bell, изучивший доходность проекта и других бизнесов основателей, сама "Бизнес-молодость" с неоднозначным имиджем заканчивает жизнь почти "в ноль".

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