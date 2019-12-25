Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки

Они считают, что признать пострадавшими от пандемии коронавируса нужно все отрасли экономики.

Крупнейшие российские бизнес-ассоциации обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину за поддержкой. По их оценка, огромное количество предприятий в России ждёт банкротство — соответственно, в стране кратно увеличится безработица.

Бизнес просит у правительства дополнительной поддержки в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Письмо составлено Александром Шохиным от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Алексеем Репиком от "Деловой России", Сергеем Катыриным от Торгово-промышленной палаты (ТПП) и Александром Калининым от "Опоры России".

Они отмечают, что почти во всех регионах России значительно падает спрос на продукцию частных компаний и услуги. Из-за этого предприятия не могут гасить издержки, платить налоги, кредиты и зарплату сотрудникам. Представители ассоциаций подчеркнули, что главное сейчас — сохранить рабочие места, чтобы избежать социальной напряжённости. Также это поможет быстрее восстановить спрос после пандемии коронавируса.

Предлагаются следующие меры: признать пострадавшими от пандемии коронавируса все отрасли экономики; освободить компании от уплаты налогов; предоставить им субсидии на аренду, лизинг и кредиты; компенсировать две трети зарплаты работников из бюджетных средств; распространить с 1 мая налоговый режим для самозанятых на все регионы и установить единый размер налога 1%; вернуть до 30% средств, уплаченных компаниями в качестве взносов по страхованию от несчастных случаев.

Ранее Центробанк решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца.