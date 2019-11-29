В общественном пространстве Петербурга запустили пилотную зону 5G

Организатором стал "Билайн" и еще две компании, площадку развернули в "Севкабель Порту".

В петербургском пространстве "Севкабель Порт" запустили пилотную зону 5G. Новинку представили компании "Билайн", Nokia и Qualcomm, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Отмечается, что зону 5G развернули для тестирования возможности сетей: горожане и гости Петербурга смогут опробовать новейшую разработку с помощью компьютерных игр в сервисе облачного гейминга и игры в виртуальной реальности, используя планшеты, ноутбуки или смартфоны. Пилотная зона пробудет в общественном пространстве длительное время.

Организаторы подчеркнули, что главными требованиями во время игры на гаджетах будут низкие задержки, высокая скорость передачи данных, параметры, которые ранее можно было получить только при проводном подключении. Кроме того, "тяжелые" игры станет возможно проводить на слабых и устаревших устройствах.

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