"Билайн" сообщил об утечке данных почти 9 млн клиентов

В компании отметили, что большая часть информации уже устарела.

В компании "Вымпелком" (бренд "Билайн") сообщили об утечке части базы данных в сеть. На текущий момент большая часть информации устарела. Об этом пишет ТАСС.

В результате происшествия данные почти 8,7 млн бывших и действующих клиентов "Билайн" оказались в открытом доступе. По мнению экспертов, этой информации может быть достаточно, чтобы злоумышленники могли совершить атаку с использованием методов социальной инженерии. При этом способов борьбы с такого рода мошенниками до сих пор не существует. Служба безопасности "Билайна" расследует инцидент и пытается не допустить повторения случившегося.

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