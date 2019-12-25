"Бессмертный полк России" готовится к очному шествию в мае

Все зависит от эпидемиологической обстановки в стране.

Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России" готовится провести грядущее майское шествие в традиционном очном формате. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сопредседателя центрального штаба движения Елену Цунаеву.

Цунаева отметила, что все зависит от эпидемиологической обстановки в стране. Подготовка ведется к офлайн-шествию, живому, несмотря на неопределенность эпидемситуации. В случае чего по стране вновь может пройти онлайн-шествие, к которому организаторы прибегали в пандемийном 2020-м году. Тогда "Бессмертный полк" перенесли с 9 мая на 26 июля, а затем и вовсе на более поздний срок. В конце концов шествие предложили полноценно организовать в мае 2021 года.

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Фото: Piter.TV