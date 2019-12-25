"Бертгольд-Центр" в Петербурге отреставрируют под гостиницу к октябрю 2021 года

На фасаде уже начались работы.

Здание "Бертгольд-Центра" на Гражданской улице приспособят для современного использования. Там уже начались строительные работы, сообщила "Фонтанка.ру".

Дом №13-15 на Гражданской улице был построен в начале XX века. Он является объекта культурного наследия регионального значения. Заказчиком работ и собственником здания является ООО "Аспект-М". Необходимые разрешения от КГИОП уже получены, они будут действовать до октября 2021 года.

По информации издания, дом хотят приспособить под гостиницу.

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Фото: Piter.TV