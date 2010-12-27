"Белочку" в Петербурге оштрафуют за ночную продажу алкоголя

Прокуратура Адмиралтейского района накажет ООО "Белочка" за продажу алкоголя в запрещенное время, сообщили в пресс-службе ведомства. Недобросовестную фирму прокуратура обнаружила в ходе проверки.
Организация расположилась в доме №7 по Московскому проспекту и реализовывала спиртное в ночное время. Гендиректор фирмы получил представление и попал под административное производство. Дело отправлено в территориальный отдел Роспотребнадзора.
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Фото: Piter.TV
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