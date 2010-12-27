В новом году России подорожают коньяк и водка

Таким образом государство планирует бороться с дешевым контрафактным алкоголем на рынке.

В России возрастут минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года, сообщили на официальном портале правовой информации.

В новом году МРЦ за 0,5 водки оставит 230 рублей. Напрямую у производителей ее можно будет купить за 193 рублей за полулитровую бутылку, а оптом — за 199 рублей.

Минимальная розничная цена на коньяк составит 433 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, ее закупочная цена у производителя повысится до 342 рублей за полулитровую бутылку, оптовая — до 359 рублей. Бренди с 1 января в магазинах будет стоит не меньше 315 рублей. Закупочная цена на алкоголь у производителей составит 249 рублей, а оптовая — 261 рубля.

Помимо этого Минфин увеличил минимальную розничную цену на этиловый спирт до 57 рублей за литр безводного спирта.

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