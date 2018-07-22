В Петербурге прошел второй день фестиваля-конкурса "Белые Ночи"

Известные исполнители поделились своими впечатлениями от второго дня фестиваля "Белые Ночи" и рассказали как такие конкурсы помогают стать трамплином в будущее.

В "Ледовом дворце" открылся второй день международного фестиваля-конкурса "Белые Ночи Санкт-Петербурга", который уже более 25 лет собирает молодых исполнителей и признанных королей популярной музыки. За это время фестиваль стал визитной карточкой нашего города. Ведущими концерта во второй день стали Елена Север и Александр Ревва.

Мне приятно быть в Питере, я обожаю Петербург, тем более я обожаю словосочетание "белые ночи" - это уникально и вообще бывает только в Петербурге. Понятно, что это есть еще где-то там, Норильске и так далее, но в Питере это явление имеет какое-то магическое свойство объединять, прекрасная музыка, прекрасные соведущие, и фантастические три дня. Я просто поздравляю Петербург с этим событием и очень счастлив принимать в нем участие рассказал ведущий Александр Ревва

Такие конкурсы дают возможность молодым артистам закалять себя, прибавлять сил и немного уверенности, а так же дают плацдарм, чтобы выстраивать свою карьеру по ступенькам все выше и выше добавила Светлана Лобода

Молодой исполнитель ВладиМир так же поделился своими впечатлениями от выступления на фестивале:

Все отлично, фестиваль как всегда на высшем уровне, это безумно радует, такое количество звезд, особенно западных, это безумно круто

Корреспондент нашего канала поинтересовался у ВладиМира хотел бы ли он спеть дуэтом с кем-то из западных звезд, участвующих в фестивале.

Думаю да, конечно. В принципе я хотел бы просто постоять на одной сцене во время их выступления, это уже радость. Я безумно счастлив, как всегда. Уже почти пять лет я участвую в фестивале "Белые Ночи", каждый раз мы встречаемся с большим количеством крутых западных звезд и конечно это безумно большая честь делится с Piter.tv молодой исполнитель

В воскресенье 22 июля в Ледовом Дворце пройдет третий день фестиваля, который закроет мероприятие большим гала-концертом. На нём выступят финалисты конкурса и звездные гости фестиваля.





Михаил Половинчук, Александр Цыцулин

Видео: канал Piter.TV