Глава "Петербургского метрополитена": из-за протечек "Беговую" не закроют

На данный момент руководство подземки не планирует закрывать станцию, но все может измениться.

"Петербургский метрополитен" сообщил, что не планирует закрывать для пассажиров станции "беговая" и "Новокрестовская", несмотря на многочисленные протечки. Об этом заявил глава ГУПа Владимир Гарюгин днем 22 марта. Специалист отметил, что на данный момент ситуация не опасна, угрозы для здоровья и жизни петербуржцев нет.

Однако, руководитель добавил, что внешний вид платформы после обрушения части облицовки и водных разводов не радует метрополитен.

Пока вопрос закрытия не рассматривается, но все течет, все меняется резюмировал спикер

Напомним, что на проблему обратили внимание местные жители. Им удалось заснять на видео, как из стен подземки просачивается вода. В "Метрострое" заявили, что это типичное явление для всех петербургских станций.

Фото и видео: Вконтакте/Лахта Онлайн | Приморский район