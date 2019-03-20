Представители "Метростроя" объясняют причины протечки на "Беговой"

"Беговая" находится в грунтах, насыщенных водой".

В ОАО "Метрострой" объяснили, почему на станции метро "Беговая", открывшейся в 2018 году, течет вода.

Все работы, включая гидроизоляцию, дренажные системы и сооружение железобетонных конструкций, выполнены по проекту. При этом были проведены дополнительные работы по гидроизоляции. Пресс-служба "Метростроя"

Специалисты компании, что протечки воды характерны для всех подземных объектов. А "Беговая" находится в грунтах, насыщенных водой. Поэтому здесь периодически происходят протечки.

В скором времени "Беговую" отремонтируют и протечки должны исчезнуть.

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