Евгения Шляхто и Владимира Гарюгина избрали почетными гражданами Петербурга

Новое звание директору НМИЦ Алмазова и начальнику петербургского метро дали на заседании ЗакСа.

В Петербурге выбрали двух новых почетных граждан города: важный статус получили директор НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто и начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин. Избрание состоялось 20 мая на заседании городского парламента.

По словам спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, центр имени Алмазова можно считать гордостью российского здравоохранения, а Шляхто – хранителем научной школы кардиологии. Также Макаров подчеркнул, что присуждение почетного звания врачу символично из-за борьбы с коронавирусом. Также спикер подчеркнул значимость для города Гарюгина и напомнил, что под его руководством открылись новые станции, перевозки стали комфортнее для миллионов людей.

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Фото: Piter.TV