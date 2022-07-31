Мэр Киева Виталий Кличко получил звание почетного гражданина Варшавы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Документ о присвоении звания почетного гражданина столицы Польши передали его брату Владимиру. Кличко выразил благодарность властям и жителям города. Он подчеркнул, что Варшаву с Киевом объединяет многолетняя дружба и сотрудничество.
Ранее мы сообщали, что мэр Кривого Рога пообещал 50 тысяч гривен за каждого русского шпиона.
Видео: Telegram / Віталій Кличко
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