Документ о присвоении звания передали его брату Владимиру.

Мэр Киева Виталий Кличко получил звание почетного гражданина Варшавы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Документ о присвоении звания почетного гражданина столицы Польши передали его брату Владимиру. Кличко выразил благодарность властям и жителям города. Он подчеркнул, что Варшаву с Киевом объединяет многолетняя дружба и сотрудничество.

Ранее мы сообщали, что мэр Кривого Рога пообещал 50 тысяч гривен за каждого русского шпиона.

Видео: Telegram / Віталій Кличко