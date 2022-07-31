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Мэр Кривого Рога пообещал 50 тысяч гривен за каждого русского шпиона

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За каждого агитатора за "русский мир" будут выплаты по 10 тысяч гривен.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул пообещал денежное вознаграждение за каждого русского шпиона. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

В опубликованном видеообращении Вилкул заявил, что выплатит 50 тысяч гривен каждому, кто предоставит информацию о настоящем русском шпионе, и при условии, если по этой информации шпион будет задержан. За каждого агитатора за "русский мир" будут выплаты по 10 тысяч гривен.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили американскую гаубицу М777 и РСЗО "Ураган".

Видео: Telegram / Политика Страны

Теги: александр вилкул, выплаты, кривой рог, русский шпион
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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