Мэр Кривого Рога пообещал 50 тысяч гривен за каждого русского шпиона

За каждого агитатора за "русский мир" будут выплаты по 10 тысяч гривен.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул пообещал денежное вознаграждение за каждого русского шпиона. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

В опубликованном видеообращении Вилкул заявил, что выплатит 50 тысяч гривен каждому, кто предоставит информацию о настоящем русском шпионе, и при условии, если по этой информации шпион будет задержан. За каждого агитатора за "русский мир" будут выплаты по 10 тысяч гривен.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили американскую гаубицу М777 и РСЗО "Ураган".

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