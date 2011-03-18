Минобороны РФ: российские военные уничтожили американскую гаубицу М777 и РСЗО "Ураган"

Также российские военные подавили девять взводов РСЗО "Град".

Вооруженные силы России уничтожили американскую гаубицу М777 и РСЗО "Ураган". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Гаубица производства США была уничтожена в рамках контрбатарейной борьбы в районе Новопавловки (ДНР). Пусковую установку РСЗО "Ураган" вместе с транспортно-заряжающей машиной обнаружили в районе Николаевки.

Также Конашенков сообщил, что российские военные подавили девять взводов РСЗО "Град", четыре артиллерийских взвода орудий "Гиацинт-Б" и пять артиллерийских взводов орудий Д-30.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили пять украинских дронов в Харьковской области.

Видео: Минобороны России