  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:20
123
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили пять украинских дронов в Харьковской области

0 0

Также российские военные перехватили 11 снарядов РСЗО.

Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников в районе Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Дроны были обнаружены в районе населенных пунктов Терновая, Пришиб, Семеновка, Яковенко и Петропавловка. Кроме того, российские военные перехватили 11 снарядов РСЗО над семью населенными пунктами.

Ранее в Минобороны сообщили о разгроме эшелона, перевозившего батальон президента Украины.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво, харьковская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии