Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили пять украинских дронов в Харьковской области

Также российские военные перехватили 11 снарядов РСЗО.

Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников в районе Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Дроны были обнаружены в районе населенных пунктов Терновая, Пришиб, Семеновка, Яковенко и Петропавловка. Кроме того, российские военные перехватили 11 снарядов РСЗО над семью населенными пунктами.

Ранее в Минобороны сообщили о разгроме эшелона, перевозившего батальон президента Украины.

Видео: Минобороны России