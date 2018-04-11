"Беговая" готовится к первой прокатке электропоезда

В середине месяца от "Приморской" до "Беговой" проедет первый тестовый поезд.

В Петербурге рабочие подключили к постоянному электричеству станции "Новокрестовская" и "Беговая". Сотрудники городского метрополитена рассказали, что в ближайшее время начнутся испытания эскалаторов и траволаторов, а также прокатки первых составов. По планам пробный поезд проедет от "Приморской" до "Беговой" в середине апреля.

Сейчас напряжения на платформах новых станций подается по постоянной схеме. На "Беговую " электричество начало поступать днем 10 апреля, на "Новокрестовскую" - на неделю раньше.

Подключение прошло штатно, без замечаний со стороны заказчика, Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, и эксплуатирующей организации ГУП "Петербургский метрополитен сообщение пресс-службы "Метростроя"

Напомним, что ранее компания "Метрострой" смогла договориться об отсрочке платежа за электроэнергию с АО "Петербургская сбытовая компания". Расплатиться за свет представители организации должны до 20 апреля. Сейчас долг составляет 60 миллионов рублей. Отметим, что ежедневно каждая строящаяся станция потребляет энергии на миллион рублей.

Официальное открытие "Беговой"и "Новокрестовской" запланировано на 29 апреля. Станции украсят 3D анимацией.

Видео: YouTube / Метрострой СПб Петербург