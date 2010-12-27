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"Новокрестовскую" и "Беговую" украсят 3D-анимацией
Сегодня, 17:46
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Shdaria
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"Новокрестовскую" и "Беговую" украсят 3D-анимацией

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В Петербурге новые станции метрополитена украсят необычными, но эффектными панелями. Пассажиры смогут наблюдать за движущимися картинами уже в конце апреля.

Для новых петербургских станций компания "Смальта Мозаика" создала художественные работы, которые украсят вестибюли. Речь идет о станциях метро "Новокрестовская" и "Беговая", которые откроются к Чемпионату мира по футболу.

Отмечается, что стерео-вариопечать будет использоваться впервые для оформления вестибюлей. Новый вид украшений петербургского метрополитена интересен тем, что изображение на панелях будет меняться вместе с движением наблюдателя. 

Так, в вестибюле на "Новокрестовской" пассажиры смогут наблюдать за сверкающей грозой, снегопадом и движущимися людьми. На "Беговой" – заработает техника.

Художественные работы выполнены под руководством художника, академика Российской академии художеств Александра Быстрова и его сына Егора Быстрова. Отметим, что эти специалисты также работали над мозаичными панно на станциях "Спасская", "Адмиралтейская", "Звенигородская", "Площади Александра Невского-2", "Елизаровская" и других.

Фото: "Смальта Мозаика" 

Теги: беговая , новокрестовская , новости петербург , новости спб , новые станции метро
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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