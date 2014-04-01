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Беглов поздравил ректора ИТМО с юбилеем
Сегодня, 14:46
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smirenny

Беглов поздравил ректора ИТМО с юбилеем

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Владимир Васильев празднует 70-летие.

В четверг, 1 марта, почетному гражданину Петербурга, ректору Национального исследовательского университета ИТМО Владимиру Васильеву исполняется 70 лет. С юбилеем ректора университета поздравил губернатор Петербурга.

Градоначальник отметил, что Васильев посвятил себя служению российскому образованию и науке, внес вклад в развитие отечественной высшей школы, в укрепление статуса региона как одного из ведущих образовательных и инновационных центров России. 

Беглов сообщил, что Владимир Васильев помогает продвигать  важные инициативы, поддерживать молодые таланты, а также реализовывать значимые для города проекты.

Ранее мы писали, что объявлена вторая волна участников фестиваля Stereoleto. 

Фото: news.itmo.ru

Теги: владимир васильев итмо, итмо, ректор итмо
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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