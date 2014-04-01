Беглов поздравил ректора ИТМО с юбилеем

Владимир Васильев празднует 70-летие.

В четверг, 1 марта, почетному гражданину Петербурга, ректору Национального исследовательского университета ИТМО Владимиру Васильеву исполняется 70 лет. С юбилеем ректора университета поздравил губернатор Петербурга.

Градоначальник отметил, что Васильев посвятил себя служению российскому образованию и науке, внес вклад в развитие отечественной высшей школы, в укрепление статуса региона как одного из ведущих образовательных и инновационных центров России.

Беглов сообщил, что Владимир Васильев помогает продвигать важные инициативы, поддерживать молодые таланты, а также реализовывать значимые для города проекты.

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Фото: news.itmo.ru