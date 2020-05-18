"Бавария" завоевала Суперкубок Германии

Новичок команды Садио Мане забил свой первый мяч.

"Бавария" обыграла "Лейпциг" со счетом 5:3 в матче за Суперкубок Германии-2022. Встреча прошла на "Ред Булл-Арене" в Лейпциге.

По итогам первого тайма действующие чемпионы Германии забили три безответных мяча. Во второй половине встречи "Лейпциг" пытался отыграться, но в итоге уступил.

Один из голов в составе "Баварии" забил новичок команды Садио Мане. Также в матче отличились Джамал Мусиала, Бенжамен Павар, Серж Гнарби и Лерой Сане. У "Лейпцига" забили Марцель Хальстенберг, Кристофер Нкунку и Дани Ольмо.

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Видео: YouTube / Bundesliga