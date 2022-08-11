Басурин рассказал о планах окружить Авдеевку, но не входить в нее

В НМ ДНР назвали задачи, которые стоят перед военными в регионе.

Заместитель командующего Народной милицией Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал о планах войск окружить населенный пункт Авдеевка, но не входить туда. Соответствующее заявление спикер сделал в рамках оперативного брифинга с журналистами на месте событий. Эксперт уточнил, что такое задание получено в связи с определенными продвижениями союзных сил и техники на северном направлении к городу.

… Чтобы потом охватить и тех украинских военных, боевиков, которые остаются в городе, они окажутся в плену или погибнут. Выбор за ними. Эдуард Басурин, представитель НМ ДНР

Напомним, что под городом Донецком ведутся бои за Авдеевский укрепрайон. Сейчас территория временно находится под контролем киевского режима и местных вооруженных формирований. Линия обороны оказалась прорвана у населенного пункта Пески. Ранее этот участок считался практически недоступным. В текущий момент продолжается штурм Марьинки и Красногоровки.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости