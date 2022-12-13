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Бастрыкин заинтересовался инцидентом с нападением женщины на ребенка в батутном центре
Сегодня, 17:53
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Бастрыкин заинтересовался инцидентом с нападением женщины на ребенка в батутном центре

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У мальчика диагностировали ушиб мягких тканей лица.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после избиения мальчика в ТРК на улице Коллонтай. 

Ранее стало известно, что в батутном центре девушка накинулась с кулаками на 11-летнего школьника. Она решила отомстить за своего сына. Подробности конфликта уточняются. 

В результате случившегося у малолетнего диагностировали ушиб мягких тканей лица. Делом займется и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олег Бобков.

Ранее на Piter.tv: в ТРК на улице Коллонтай женщина ударила ребенка.

Фото: Telegram / Информационный центр СК России

Теги: бастрыкин, батутный центр, избиение мальчика, следком
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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