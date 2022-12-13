Бастрыкин заинтересовался инцидентом с нападением женщины на ребенка в батутном центре

У мальчика диагностировали ушиб мягких тканей лица.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после избиения мальчика в ТРК на улице Коллонтай.

Ранее стало известно, что в батутном центре девушка накинулась с кулаками на 11-летнего школьника. Она решила отомстить за своего сына. Подробности конфликта уточняются.

В результате случившегося у малолетнего диагностировали ушиб мягких тканей лица. Делом займется и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олег Бобков.

Ранее на Piter.tv: в ТРК на улице Коллонтай женщина ударила ребенка.

Фото: Telegram / Информационный центр СК России