"Барселона" впервые с сезона-2003/04 не сыграет в плей-офф ЛЧ

Испания проиграла Германии со счетом 0:3.

"Барселона" впервые с сезона-2003/04 не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. Игра в рамках заключительного тура группового этапа турнира прошла вечером 8 декабря на арене в Мюнхене. Испанцы проиграли немецкой "Баварии" с результатом 0:3. Забитыми мячами отличились на 34, 43 и 62 минутах спортсмены Томас Мюллер, Лерой Сане и Джамал Мусиала. Мюллер забил свой 50-й гол в рамках ЛЧ.

Таким образом "Барселона" впервые с сезона-2003/04 не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. В тот период каталонцы вообще не принимали участие в турнире. Преодолеть групповой этап Лиги чемпионов "Барселона" не смогла впервые с сезона-2000/01, когда футболисты завоевали третье место в группе, а затем смогли дойти до полуфинала Кубка УЕФА.

Напомним, что соперника по 1/16 финала Лиги Европы "Барселона" узнает только после жеребьевки. Церемония запланирована на 13 декабря.

"Зенит" и "Челси" сыграли в ничью со счетом 3:3 в заключительном матче Лиги чемпионов.

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