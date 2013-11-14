"Барселона" впервые с сезона-2003/04 не сыграет в плей-офф ЛЧ

"Барселона" впервые с сезона-2003/04 не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. Игра в рамках заключительного тура группового этапа турнира прошла вечером 8 декабря на арене в Мюнхене. Испанцы проиграли немецкой "Баварии" с результатом 0:3. Забитыми мячами отличились на 34, 43 и 62 минутах спортсмены Томас Мюллер, Лерой Сане и Джамал Мусиала. Мюллер забил свой 50-й гол в рамках ЛЧ.
Таким образом "Барселона" впервые с сезона-2003/04 не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. В тот период каталонцы вообще не принимали участие в турнире. Преодолеть групповой этап Лиги чемпионов "Барселона" не смогла впервые с сезона-2000/01, когда футболисты завоевали третье место в группе, а затем смогли дойти до полуфинала Кубка УЕФА.
Напомним, что соперника по 1/16 финала Лиги Европы "Барселона" узнает только после жеребьевки. Церемония запланирована на 13 декабря.
"Зенит" и "Челси" сыграли в ничью со счетом 3:3 в заключительном матче Лиги чемпионов.
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