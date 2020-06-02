"Барселона" уступила "Гранаде" и упустила шанс стать лидером чемпионата Испании

Первое место в таблице занимает мадридский "Атлетико".

"Барселона" проиграла дома "Гранаде" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 1:2. Игра прошла на стадионе "Камп Ноу".

Счет открыли хозяева поля. Капитан "Барселоны" пробил вратаря соперника. Во втором тайме гости дважды наказали каталонский клуб за ошибки в обороне. В составе "Гранады" отметились Дарвин Мачис и Хорхе Молина. На 66-й минуте главный тренер "Барселоны" Роналд Куман был удален со скамейки запасных за споры с арбитром.

Таким образом, "Барселона" упустила возможность возглавить турнирную таблицу испанского чемпионата и осталась на третье месте - 71 очко в 33 матчах. Мадридский "Атлетико" сохранил лидерство с отрывом от "каталонцев" на два балла.

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Видео: YouTube / LaLiga Santander