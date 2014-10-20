"Барселона" разгромила "Интер Майами" в товарищеском матче

Команда забила шесть безответных мячей.

"Барселона" одержала разгромную победу над "Интером Майами" со счетом 6:0 в товарищеском матче. Игра прошла на стадионе в американском городе Форт-Лодердейле.

В первом тайме голы в составе "каталонцев" забили Пьер-Эмерик Обамеянг, Рафинья и Ансу Фати. Во втором тайме успех команды закрепили Гави, Мемфис Депай и Усман Дембеле.

Следующий матч в рамках турне по США "Барселона" сыграет 23 июля против мадридского "Реала".

Ранее "Бавария" объявила о переходе из "Ювентуса" де Лигта.

Видео: YouTube / FC Barcelona