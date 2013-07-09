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"Барселона" объявила о назначении Хави главным тренером

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Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2023/24.

Бывший футболист "Барселоны" Хави вернулся в команду на пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

В социальных сетях "Барселоны" опубликовали видео, в котором показали отрывки с последнего матча Хави за сине-гранатовых в 2015 году. К ролику добавили следующую подпись: "Время возвращаться домой. Добро пожаловать, Хави".

Испанец покинул катарский "Аль-Садд", в котором он работал с 2019 года. Его контракт с "Барселоной" рассчитан до конца сезона 2023/24.

Хави играл за "Барселону" с 1998-го по 2015 год. В составе сине-гранатовых экс-футболист стал восьмикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

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Видео: Instagram / FC Barcelona

Теги: главный тренер, фк барселона, хави
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Лента новостей,

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