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PR-менеджер Болотова прокомментировала отказ Дзюбы выступать за сборную России
Сегодня, 20:07
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PR-менеджер Болотова прокомментировала отказ Дзюбы выступать за сборную России

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Болотова заявила, что причина отказа неуверенность в себе и дальнейшие последствия. 

Футбольный PR-менеджер Елена Болотова прокомментировала отказ нападающего "Зенита" Артема Дзюбы выступать за сборную России. Этим она поделилась в беседе с "sport24.ru".

Так, Болотова заявила, что причина отказа неуверенность в себе и дальнейшие последствия. 

Такое вот состояние души — если я приеду, то должен быть капитаном. Это от неуверенности в себе и в том, что его ждет. Но, когда в критический момент для команды перевешивают личные амбиции — после всех слов о патриотизме и любви к стране, — это смотрится смешно. Раньше он говорил, что каждый футболист мечтает выступать за сборную, а "гимн и честь — не пустые слова". Правду мы сейчас видим. Печально, что могу сказать?

Елена Болотова, футбольный PR-менеджер

Ранее Артем Дзюба побил рекорд по числу голов в истории чемпионата России. После гола с пенальти в матче со "Спартаком" в копилке футболиста оказалось 144 мяча. 

Фото: Piter.tv

Теги: дзюба, сборная россии, футбол
Категории: Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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