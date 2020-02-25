PR-менеджер Болотова прокомментировала отказ Дзюбы выступать за сборную России

Футбольный PR-менеджер Елена Болотова прокомментировала отказ нападающего "Зенита" Артема Дзюбы выступать за сборную России. Этим она поделилась в беседе с "sport24.ru".

Так, Болотова заявила, что причина отказа неуверенность в себе и дальнейшие последствия.

Такое вот состояние души — если я приеду, то должен быть капитаном. Это от неуверенности в себе и в том, что его ждет. Но, когда в критический момент для команды перевешивают личные амбиции — после всех слов о патриотизме и любви к стране, — это смотрится смешно. Раньше он говорил, что каждый футболист мечтает выступать за сборную, а "гимн и честь — не пустые слова". Правду мы сейчас видим. Печально, что могу сказать?

Елена Болотова, футбольный PR-менеджер