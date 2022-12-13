Съёмки фильма "Банда Зигзаг" ограничат движение в центре Петербурга 17 и 19 февраля

Оба дня будут полностью перекрыты Банковский и Москательный переулки.

В пятницу и воскресенье, 17 и 19 февраля, несколько дорог в центре Петербурга перекроют на время съемок художественного фильма "Банда Зигзаг". Об этом сообщила пресс-служба городского комтранса.

Так, оба дня в период с 00:00 до 23:59 будут недоступны стоянки автомобилей в Банковском и Москательном переулках. Аналогичные изменения вступят в силу по четной стороне набережной канала Грибоедова, на участке от Мучного переулка до улицы Ломоносова, и по нечетной стороне, от переулка Сергея Тюленина до дома №41. Оба дня с 6:00 до 23:59 автомобилистам нельзя будет проехать по Банковскому и Москательному переулкам.

С более подробной информацией о всех ограничениях можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что с 18 января вступят в силу ограничения движения в четырёх районах Петербурга.

Фото: Piter.TV