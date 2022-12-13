В Петербурге с 18 февраля в четырех районах ограничат движение транспорта

Ограничения начнутся с 18, 19 и 20 февраля.

В четырех районах Петербурга с 18, 19 и 20 февраля вводятся ограничения движения. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

В Адмиралтейском районе с 18 февраля по 11 июня идёт реконструкция теплосети по Малодетскосельскому проспекту. В связи с этим с 18 февраля по 11 июня закрывается движение транспорта по Малодетскосельскому проспекту в направлении от Серпуховской улицы до Московского проспекта. С 19 по 23 февраля закрывается движение транспорта по Батайскому переулку у Малодетскосельского проспекта.

Объезд: Подольская улица, Клинский проспект, Московский проспект, Малодетскосельский проспект, Бронницкая улица, Серпуховская улица, набережная Обводного канала.

С 20 февраля 2023 года по 9 октября 2024 года в связи с производством работ по размещению временного ограждения ограничивается движение транспорта по Бронницкой улице (от Загородного проспекта до Клинского проспекта).

В Колпинском районе с 20 февраля по 20 мая в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей закрывается движение транспорта по Клубной улице в поселке Петро-Славянка от 1-го проезда до тупика. Объезд: Клубная улица, улица Труда, Советский проспект.

В Красногвардейском районе с 18 по 28 февраля в связи с производством работ по ремонту трамвайных путей ограничено движение транспорта по Заневскому проспекту от моста Александра Невского до Заневской площади.

Объезд: Таллинская улица, Малоохтиский проспект,

Заневский проспект, проспект Шаумяна, Перевозный переулок, улица Стахановцев, Новочеркасский проспект.

В Курортном районе:

С 20 по 24 февраля в связи с производством работ по прокладке газопровода закрывается движение транспорта по 2-му Лесному переулку в Зеленогорске. Объезд: улица Героев, 1-ая Лесная улица, Лесная улица.

С 20 по 21 февраля в связи с производством работ по строительству газопровода закрывается движение транспорта у дома 58 по Школьной улице в поселке Песочный. Объезд: Краснофлотская улица, Центральная улица.

Фото: Piter.tv