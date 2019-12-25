"Балтика" модернизирует пивоварню в Петербурге за 100 миллионов рублей

В Петербурге идет второй день экономического форума.

Компания "Балтика" инвестирует в модернизацию своей пивоварни в Петербурге 100 млн рублей. Соглашение с Петербургом было подписано 4 июня на ПМЭФ-2021, сообщила пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Деньги пойдут на модернизацию производственных участков, безопасность сотрудников, новое лабораторное оборудование и развитие комплекса очистных сооружений. Бизнес и город будут взаимодействовать по вопросам повышения качества продукции, профилактике оборота алкогольной продукции.

В прошлом году инвестиции компании составили более 250 млн рублей.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в 11 ноября 2019 у завода "Балтика" произошел прорыв трубопровода. В результате случившегося женщина получила ожоги, всего было двое пострадавших.

Фото: Piter.TV