  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Балтика" модернизирует пивоварню в Петербурге за 100 миллионов рублей
Сегодня, 11:01
161
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

"Балтика" модернизирует пивоварню в Петербурге за 100 миллионов рублей

0 0

В Петербурге идет второй день экономического форума.

Компания "Балтика" инвестирует в модернизацию своей пивоварни в Петербурге 100 млн рублей. Соглашение с Петербургом было подписано 4 июня на ПМЭФ-2021, сообщила пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Деньги пойдут на модернизацию производственных участков, безопасность сотрудников, новое лабораторное оборудование и развитие комплекса очистных сооружений. Бизнес и город будут взаимодействовать по вопросам повышения качества продукции, профилактике оборота алкогольной продукции. 

В прошлом году инвестиции компании составили более 250 млн рублей. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в 11 ноября 2019 у завода "Балтика" произошел прорыв трубопровода. В результате случившегося женщина получила ожоги, всего было двое пострадавших

Фото: Piter.TV

Теги: балтика, пивоваренный завод, пмэф-2021
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии