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"Байер" предложил нападающему "Зенита" Азмуну 5-летний контракт
Сегодня, 8:38
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

"Байер" предложил нападающему "Зенита" Азмуну 5-летний контракт

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Немецкий клуб готов платить футболисту 2,8 млн евро за сезон.

Немецкий футбольный клуб "Байер" предложил нападающему петербургского "Зенита" Сердару Азмуну контракт до 2026 года. Об этом на своей странице в Twitter сообщил спортивный журналист Николо Скира.

По его данным, немцы предлагают 26-летнему иранцу 2,8 млн евро за сезон. Сумма трансфера оценивается в 18 млн евро.

В прошлом сезоне Азмун отыграл в 24 матчах РПЛ, в которых забил 19 мячей и сделал шесть голевых передач. Всего он провел за "Зенит" 85 матчей, забив 54 гола и сделав 19 результативных передач.

Ранее футболист Себастьян Дриусси попрощался с "Зенитом".

Фото: Instagram / sardar_azmoun

Теги: зенит, сердар азмун
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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