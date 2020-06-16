Футболист Себастьян Дриусси попрощался с "Зенитом"

Он поблагодарил всех болельщиков, коллег и тренерский штаб.

Zenit TV опубликовало прощальное видео с Себастьяном Дриусси. Футболист попрощался с "Зенитом" спустя 4 года совместной работы.

Дриусси сказал о том, что Петербург — удивительный город, а "Зенит" — фантастический клуб. За время пребывания в Петербурге он познакомился с большим количеством хороших людей, футболистов и не только.

Нападающий из Аргентины напомнил о том, что в Северной столицей у есть воспоминания не только связанные со спортом. Например, здесь родилась его дочь.

Ранее стало известно о том, что Дриусси реализовал свое право на выкуп контракта.

Видео: YouTube / Zenit Football Club