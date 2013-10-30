"Автоваз" запустит производство модели e-Largus в Ижевске в конце сентября

Сергей Громак сообщили о планах по выпуску новинок компании.

Российская компания "Автоваз" планирует запустить серийное производство электромобиля Lada e-Largus на заводе в Ижевске в конце сентября текущего года. Соответствующее заявление сделал вице-президент автопредприятия по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак, выступая на профильной сессии "Российский автопром: курс на Восток или технологический суверенитет?". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Эксперт добавил, что к старту производства в настоящее время полностью готов автомобиль Lada Aura. Производство транспортного средства должно начаться в скором времени.

В конце сентября запускаем на заводе в Ижевске электромобиль e-Largus, отечественный высоколокализованный продукт. Сергей Громак, эксперт

Песков объяснил, почему Путин приехал на открытие участка M-11 на Lada Aura.

Фото и видео: ВЭФ 2024