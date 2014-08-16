"Автостат": траты на покупку коммерческих авто в РФ сократились на 45%

В топ-5 марочного рейтинга грузового сегмента вошли "Камаз" , SITRAK, Shacman, FAW и ГАЗ.

"Автостат" сообщил о том, что траты на покупку коммерческих автомобилей на российской территории сократились на 45 процентов в годовом выражении. Речь идет о сумме продаж в 860,2 миллиарда рублей. Такие данные приведены журналисты из новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на данные исследования от компаний "Газпромбанк автолизинг" и агентства "Автостат".

В 2025 году на покупку новых коммерческих машин в нашей стране было потрачено 860,2 млрд рублей. Это на 45% меньше, чем в 2024 году (1 трлн 563,3 млрд рублей). текст исследования от "Автостата"

Известно, что более одной трети (34,5 процентов) потраченных денежных средств пришлось на легкую коммерческую технику. Показатель составил 297,1 миллиарда рублей. Удалось реализовать 7,6 тысяч единиц. Две трети (65,5 процентов ) представляют из себя траты на покупку 59,3 тысяч грузовиков, которые суммарно составили 563,1 миллиарда рублей. В грузовом сегменте в топе лидеров попали отечественные и китайские бренды. На них в совокупности пришлись 90 процентов от всех затрат. Важно уточнить, что доля "китайцев" на внутреннем рынке России в грузовом сегменте снизилась, а российских - выросла. На покупку грузовиков из КНР потрачено 277,6 миллиардов рублей (49 процентов всей суммы против 64 процентов по сравнению с 2025 годом). Доля российских брендов увеличилась с 25 до 41 процента (230,6 миллиарда рублей).

