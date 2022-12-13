Автоэксперт дал оценку проекту о смягчении наказания за отсутствие документов на машину

По мнению Дмитрия Попова, новый законопроект не имеет смысла.

На днях в Госдуму был внесён законопроект о смягчении наказания за отсутствие у водителя регистрационных документов на автомобиль. Как заявил телеканалу "360" независимый автоэксперт Дмитрий Попов, такая мера лишена смысла, поскольку действующее законодательство уже регулирует такую ситуацию.

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов отметил в своём Telegram-канале, то само по себе оставление документов на транспорт дома не скажется на безопасности дорожного движения, поэтому задержание в данном случае бессмысленно. В свою очередь эксперт указывает, что наказание за это не было предусмотрено и раньше.

Если посмотреть на статью КоАП 12.3, часть 2, то там не предусмотрено задержание транспортного средства и отстранения водителя от управления при отсутствии водительского удостоверения. Предусмотрено лишь по 12.3 , части 1, в случае отсутствия при себе регистрационных документов на транспортное средство. Дмитрий Попов, независимый автоэксперт

Также Попов добавил, что инспекторы могут проверить документы любого водителя на автомобиль удалённо, так как они хранятся на электронном облаке уГИБДД.

Чисто теоретически проверить наличие электронного ПТС ГИБДД всегда имеет возможность. Сама по себе идея сильно противоречит поправкам в правила электронного документооборота. Не думаю, что поднятая проблема имеет смысл и значение, по КоАП не предусмотрено ни отстранение водителя, ни задержание по статье 12.3, части 2. Дмитрий Попов, независимый автоэксперт

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Фото: Piter.TV