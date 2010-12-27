"Автодор" спрогнозировал рост численности автомобилей на платных трассах

Прогнозы с цифрами относятся к текущему году.

Госкомпания "Автодор" предсказывает увеличение интенсивности движения на М-11 "Москва – Петербург". Об этом 31 октября сообщила пресс-служба компании. Цифры прогноза остановились на отметке 11,5 миллионов автомобилей до конца текущего года. Это значение в 2,5 раза больше, чем в 2018 году.

Возросшая популярность трассы связана с открытием новых участков М-11 в Московской, Новгородской, Ленинградской областях и в самом Петербурге. Запущено движение по второму и седьмому участку, к декабрю заработает восьмой участок.

"Автодор" отмечает, что по всем платным дорогам компании (а в ее управлении сейчас 1425 км платных участков) за этот год проедет более 130 миллионов автомобилей. Интенсивность вырастет на 17,7% процента в сравнении с прошлым годом.

Ранее в городе анонсировали строительство первого участка ВСД.

Фото: Piter.TV