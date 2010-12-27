Первый участок ВСД начнут строить в 2020 году

Эта часть магистрали будет примыкать к ЗСД.

Первый участок широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), также известной как Восточный скоростной диаметр (ВСД), начнут строить в 2020 году. Об этом сообщает "Петербургский дневник", ссылаясь на слова председателя КРТИ Сергея Харлашкина.

Эта часть магистрали будет примыкать к Западному скоростному диаметру (ЗСД). Речь идет об участке дороги до пересечения с Витебским проспектом. Строительство будут вести по концессии с оператором ЗСД – компанией "Магистраль Северной столицы". Соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ-2019.

Кроме того, в следующем году в Петербурге хотят начать строительство в районе "Лахта центра". В частности, должны построить подземный переход к бизнес-центру и два эстакадных съезда. Северный будет вести к Приморскому шоссе, а южный – к Приморскому проспекту и улице Савушкина.

Отметим, что жители Красногвардейского района выступают против строительства ВСД под окнами их домов. В связи с этим активисты Центра общественного контроля (ЦОК) хотят провести опрос по поводу возведения магистрали.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга хотят ограничить скорость до 30 км/ч.

Фото: visit-petersburg.ru